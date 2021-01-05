Укроборонпром у кількох рейтингах опинився серед найбільш прозорих закупівельників року

За підсумками 2020 року Укроборонпром опинився серед найбільш успішних закупівельників системи Prozorro, причому одразу в кількох рейтингах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Концерну.

Так, згідно з рейтингом Державного підприємства “Прозорро”, яке адмініструє саму систему Prozorro, Державний концерн “Укроборонпром” посів 11-те місце серед закупівельників, які найбільше зекономили на тендерах, – а саме: 657 млн гривень за минулий рік.

Відповідно ж до рейтингу профільного видання “Наші гроші”, яке моніторить, як держава закуповує товари, роботи та послуги за гроші платників податків, Концерн посів 2-ге місце у десятці найпрозоріших державних замовників 2020 року.

Як зазначають в Укроборонпромі, у 2020 році 83% усіх закупівель Концерну завершились успішно, тоді загалом у системі Prozorro цей показник в середньому становить 69%.

Крім того, підприємства Укроборонпрому вдвічі рідше дискваліфіковували учасників на торгах, аніж у середньому це робили державні замовники у системі Prozorro.

При цьому конкуренція на допорогових закупівлях Концерну була вдвічі вищою: 41% закупівель з одним учасником в Укроборонпромі проти 91% закупівель з одним учасником по системі Prozorro.

“Ми відвойовуємо втрачену колись довіру бізнесу до нас, адже добре розуміємо: більша кількість учасників прийде на торги – кращу ціну на товар чи послугу ми отримаємо. Саме тому цьогоріч ми створили систему розгляду скарг, щоб будь-який учасник тендеру, які проводять наші підприємства, міг повідомити Концерн про порушення його прав та інтересів”, - прокоментувала директор із закупівель Концерну Надія Бігун.

В Укроборонпромі також наголосили, що, оскільки закупівлі, що не підпадають під дію Закону України "Про публічні закупівлі", не можна оскаржити в Антимонопольному комітеті України, Концерн ухвалив рішення створити власну систему оскаржень, аби забезпечити для учасників торгів рівні умови та правила гри.

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Так, починаючи з лютого 2020 року, Концерн отримав 304 звернення, з яких 268 скарг та 36 інформаційних повідомлень. За результатами їх розгляду 79 скарг було задоволено. Найчастіше бізнес скаржиться на рішення замовника про акцепт найнижчої пропозиції, що, на думку скаржника, не відповідає вимогам конкурсу. Втім, такі скарги здебільшого відхиляються, оскільки умовами закупівель Концерн дає право переможцю впродовж 24 годин виправити помилки, якщо такі є. Цей підхід дозволяє Укроборонпрому зберегти найкращу цінову пропозицію та не відхиляти її з формальних причин.

Підприємства Укроборонпрому добровільно перейшли на закупівлі через систему Prozorro з 1 січня 2020 року. Раніше всі закупівлі відбувались на закритому майданчику – тільки зареєстровані на ньому постачальники могли взяти участь у тендерах.