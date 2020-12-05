У реформованому ОПК залишиться 60–65 підприємств – Уруський

З понад 100 підприємств, які нині входять до складу «Укроборонпрому», в реформованому оборонно-промисловому комплексі України залишиться від 60 до 65 підприємств.

Як передає Укрінформ, про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

«На сьогодні є понад 100 підприємств, які входять до складу «Укроборонпрому». Вони діляться на три категорії. Перша категорія – це ті, які повністю втратили всякий зв’язок з оборонною промисловістю, не мають активів серйозних ніяких. Ця група сформована. І вона йде на передачу до Фонду держмайна з подальшою приватизацією чи ліквідацією», – сказав Уруський.

Друга частина, яка має перейти до Фонду держмайна, це «ті, які також вже не мають стосунку до оборонної промисловості, державного оборонного замовлення, але мають активи серйозні… це приблизно група з понад 40 підприємств».

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«Залишається кістяк, той, який буде в подальшому складати основу державної оборонної промисловості. Це десь 60–65 підприємств, які будуть розділені на холдингові компанії за напрямками. Всі ці підприємства підлягають корпоратизації. Усі. Зі збереженням 100% власності державою», – додав міністр.

Раніше цього тижня новий генеральний директор Державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв повідомив на брифінгу у Києві, що наступного року концерн буде ліквідовано. Він висловився за концепцію трансформації «Укроборонпрому» у два холдинги – «Оборонні системи України» та «Аерокосмічні системи».