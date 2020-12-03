Новий очільник Укроборонпрому за доукомплектування наглядової ради концерну

Для реформування Укроборонпрому, яке планується завершити наступного року, необхідно провести аудит концерну, однак його наглядова рада, яка правомочна приймати такі рішення, на даний момент не має кворуму.

Як передає кореспондент Укрінформ, про це заявив новопризначений гендиректор Укроборонпрому Юрій Гусєв в ході своєї першої пресконференції.

"Ми сьогодні з віцепрем'єр-міністром Уруським говорили про необхідність проведення наглядової ради Укроборонпрому, в тому числі для того, щоб розглянути питання аудиту. Але на сьогодні є тільки три члена наглядової ради, які не можуть проводити засідання і приймати рішення", - зазначив він.

Зокрема, за словами Гусєва, члени наглядової ради повинні вирішити питання про відбір компаній, які зможуть, з урахуванням допуску до держтаємниці, провести такий аудит.

Тільки після проведення аудиту концерну стане зрозумілою остаточна відповідь на питання про структуру майбутнього холдингу "Оборонні системи України", який буде створений замість Укроборонпрому, що планується ліквідувати наступного року.

Як повідомляв Укрінформ, планується, що Укроборонпром припинить своє існування в 2021 році, а замість концерну будуть створені холдингові компанії, які працюватимуть за принципом корпоративного управління.

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Концепція трансформації оборонного концерну, яку навесні 2020 року розробила команда Укроборонпрому, передбачає створення 6 холдингів та об’єднання в них підприємств-учасників концерну за галузевою ознакою: бронетанкові, радарні системи, морські системи, високоточне озброєння, боєприпаси і спецхімія, авіаремонтні підприємства. Це будуть корпоратизовані підприємства державної форми власності.