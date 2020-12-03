Зеленський призначив Гусєва гендиректором Укроборонпрому

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну «Укроборонпром».

Відповідний указ №532/2020 оприлюднено на сайті глави держави 3 грудня.

«Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором державного концерну «Укроборонпром», - йдеться в документі.

Іншим указом №531/2020 Президент звільнив Ігоря Фоменка від виконання обов’язків гендиректора Укроборонпрому.

Читайте також: Єрмак призначив Арестовича своїм позаштатним радником

Як повідомлялося, Фоменко очолив Укроборонпром у жовтні 2020 року після звільнення Айвараса Абромавичуса з посади гендиректора цього державного концерну, яку він обіймав із серпня 2019 року.

Юрій Гусєв у 2014-2016 роках був заступником міністра оборони України. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію. Кандидат економічних наук.