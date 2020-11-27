Зеленський призначив голову Одеської ОДА

Зеленський призначив голову Одеської ОДА

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ № 520/2020 Зеленський підписав 27 листопада.

"Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю. Тож Президент побажав новому очільнику Одеської ОДА плідної роботи", - зазначають у пресслужбі Президента.

Сергій Гриневецький був народним депутатом України VI та VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада цього року.

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 4 листопада Кабмін погодив проєкт указу Президента України про звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА.

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