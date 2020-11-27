Зеленський призначив голову Одеської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Сергія Гриневецького головою Одеської обласної державної адміністрації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ № 520/2020 Зеленський підписав 27 листопада.

"Вручаючи службове посвідчення під час зустрічі в Офісі Президента, Володимир Зеленський висловив сподівання, що область розвиватиметься, адже вона є рідною для Сергія Гриневецького, і він як ніхто знає всі питання та потреби краю. Тож Президент побажав новому очільнику Одеської ОДА плідної роботи", - зазначають у пресслужбі Президента.

Сергій Гриневецький був народним депутатом України VI та VII скликань, депутат Одеської обласної ради з листопада цього року.

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Як повідомляв Укрінформ, на засіданні 4 листопада Кабмін погодив проєкт указу Президента України про звільнення Максима Куцого з посади голови Одеської ОДА.