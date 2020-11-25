Зеленський призначив нового главу Миколаївської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Георгія Решетілова від тимчасового виконання обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації та призначив на посаду глави Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Відповідні укази оприлюднені на сайті Президента, передає Укрінформ. Указом №516/2020 Президент звільнив Георгія Решетілова від тимчасового виконання обов’язків голови Миколаївської обласної державної адміністрації. Указом №517/2020 Президент призначив Віталія Кіма головою Миколаївської обласної державної адміністрації. Читайте також: Кабмін погодив кандидатів на посади голів Закарпатської та Харківської ОДА За даними ЗМІ, Віталій Кім закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, спеціаліст з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.