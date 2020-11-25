Кабмін погодив кандидатів на посади голів Закарпатської та Харківської ОДА

Кабмін погодив звільнення голови Закарпатської облдержадміністрації Олексія Петрова та очільника Харківської ОДА Олексія Кучера.

Як передає Укрінформ, про це написав представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан у Телеграмі.

"Погодити (проєкти указів Президента України по місцевих державних адміністраціях): звільнення Петрова Олексія Геннадійовича - з посади голови Закарпатської ОДА (за угодою сторін)...звільнення Кучера Олексія Володимировича - з посади голови Харківської ОДА", - написав Мокан про рішення уряду.

Читайте також: Президент призначив главу Сумської ОДА

Також Кабмін погодив проєкти указів Президента про кандидатуру Анатолія Полоскова на посаду голови Закарпатської обласної державної адміністрації та кандидатуру Айни Тимчук на посаду очільниці Харківської ОДА. Урядовці заслухали цих кандидатів на засіданні.

Як відомо, Полосков є директором виноробної компанії «Шато Чизай». Айна Тимчук займає посаду керівника апарату Дніпропетровської облдержадміністрації.

Петров очолив Закарпатську ОДА у квітні 2020 року, Кучер став головою Харківської ОДА в листопаді 2019 року.

Згідно із законодавством, голів місцевих державних адміністрацій призначає на посаду Президент за поданням Кабінету Міністрів. Кандидатури на посади голів обласних державних адміністрацій на розгляд уряду вносить Прем'єр-міністр.