Президент призначив главу Сумської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив Василя Хому головою Сумської обласної державної адміністрації.

Відповідний указ № 509/2020 Глава держави підписав 23 листопада 2020 року.

"Призначити Хому Василя Васильовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться у документі.

Крім того, Президент увільнив Пахольчука Сергія Івановича від тимчасового виконання обов’язків голови Сумської обласної державної адміністрації.

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Фото: пресслужба Президента

У Офісі Президента повідомляють, що Василь Хома народився у 1966 році, має вищу освіту, у1994-му закінчив з відзнакою Харківський юридичний інститут. Працював на посадах державної служби, в органах місцевого самоврядування, а також обіймав керівні посади на підприємствах та в установах. Нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Має почесне звання «Заслужений юрист України».

Як повідомлялося, 5 листопада Президент звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій.

11 листопада Кабінет Міністрів погодив проєкти указів Президента про призначення голів Миколаївської, Одеської та Сумської ОДА, зокрема кандидатуру Василя Хоми на посаду голови Сумської ОДА.