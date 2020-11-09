Президент призначив тимчасових керівників трьох ОДА
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті глави держави.
Так, указом №492/2020 Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Івано-Франківської ОДА на Марію Савку.
Тимчасове виконання обов’язків голови Одеської ОДА указом №493/2020 покладено на В’ячеслава Овечкіна.
Крім того, згідно з указом №494/2020, обов’язки голови Сумської ОДА тимчасово виконуватиме Сергій Пахольчук.
Як повідомляв Укрінформ, Зеленський 5 листопада звільнив голів Одеської, Івано-Франківської та Сумської облдержадміністрацій Максима Куцого, Віталія Федоріва і Романа Грищенка.
Глава уряду Денис Шмигаль зазначав, що ці кадрові рішення прийнято через недостатню ефективність роботи посадовців.
Савка, Овечкін та Пахольчук є заступниками голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської ОДА.
Фото: president.gov.ua