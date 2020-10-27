Зеленський призначив голову району на Закарпатті та поновив - на Запоріжжі
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив Віталія Цімботу головою Міжгірської райдержадміністрації на Закарпатті та поновив Олександра Руденка на посаді голови Вільнянської РДА на Запоріжжі.
Відповідні документи опубліковані на сайті глави держави.
“Призначити Цімботу Віталія Івановича головою Міжгірської районної державної адміністрації Закарпатської області”, - зазначається в розпорядженні №495/2020-рп.
Водночас розпорядженням №496/2020-рп Президент поновив на посаді голови Вільнянської РДА Запорізької області Олександра Руденка “у зв’язку із постановою Верховного Суду від 23 вересня 2020 року”.
Фото: Офіс Президента