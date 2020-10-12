Зеленський призначив одного та звільнив трьох голів РДА
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський призначив одного голову районної державної адміністрації та звільнив трьох керівників РДА.
Як передає Укрінформ, відповідні розпорядження від 12 жовтня оприлюднено на сайті глави держави.
Так, розпорядженням №491/2020-рп Президент призначив Oлександра Бескоровайного головою Конотопської районної державної адміністрації Сумської області.
Водночас розпорядженням №488/2020-рп Зеленський звільнив Віталія Коваленка з посади голови Компаніївської РДА Кіровоградської області.
Крім того, згідно з розпорядженням №489/2020-рп, звільнено Володимира Іщука з посади голови Дубенської райдержадміністрації Рівненської області.
Також глава держави підписав розпорядження №490/2020-рп про звільнення Віктора Мініча з посади голови Рокитнівської районної державної адміністрації Рівненської області.
Фото: president.gov.ua