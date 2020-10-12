Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ

Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Як передає Укрінформ, відповідний указ № 427/2020 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Горобця Богдана Вадимовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», - ідеться в указі.

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Як повідомлялося, указом № 299/2020 від 29 липня 2020 року Володимир Зеленський звільнив Наталію Буроменську з посади державного уповноваженого АМКУ.

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