Зеленський призначив державного уповноваженого АМКУ
Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський призначив Богдана Горобця державним уповноваженим Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Як передає Укрінформ, відповідний указ № 427/2020 опублікований на сайті глави держави.
«Призначити Горобця Богдана Вадимовича державним уповноваженим Антимонопольного комітету України», - ідеться в указі.
Як повідомлялося, указом № 299/2020 від 29 липня 2020 року Володимир Зеленський звільнив Наталію Буроменську з посади державного уповноваженого АМКУ.