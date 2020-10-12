Зеленський підписав закон про незалежність бюджетів ОТГ

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» щодо розмежування бюджетів районів та бюджетів територіальних громад.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Документ уніфікує визначення терміна «бюджети місцевого самоврядування». Також закон передбачає розмежування доходів і видатків між бюджетами районів і територіальних громад; встановлення складу доходів і видатків бюджетів територіальних громад в обсягах, закріплених за бюджетами міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад; встановлення рівних умов для сільських, селищних, міських територіальних громад у бюджетному забезпеченні.

Як зазначається, необхідність відповідних змін до Бюджетного кодексу зумовлена тим, що 16 квітня Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад», а 17 липня парламент ухвалив постанову «Про утворення та ліквідацію районів». Новий адміністративно-територіальний устрій базового та районного рівнів потребував відповідних змін правових засад функціонування бюджетної системи України.

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Як повідомлялося, Верховна Рада 17 вересня ухвалила зміни до Бюджетного кодексу у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи (№3614). Закон передбачає, що сільські, селищні, міські бюджети більше не залежатимуть від району.

Згідно з постановою Ради №3650 "Про утворення та ліквідацію районів", в Україні замість 490 районів створюється 136.