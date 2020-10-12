Президент підписав закон про електронну торгівлю ліками

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

«Документ на законодавчому рівні врегульовує дистанційну торгівлю ліками», - підкреслюється в повідомленні.

Зокрема, закон дозволяє компаніям, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, здійснювати електронну роздрібну торгівлю такими засобами (за винятком окремих категорій ліків), а також організовувати та здійснювати доставку ліків кінцевим споживачам, серед іншого із залученням третіх осіб на договірних засадах.

Документ встановлює перелік основних вимог до дистанційної торгівлі ліками для аптечних закладів, вимог до зберігання, відпуску та їхнього транспортування.

Згідно із законом, продавець має право доставляти ліки споживачеві власною кур’єрською службою або залучати на договірних засадах кур’єрські служби доставки, операторів поштового зв’язку, які повинні дотримуватися умов зберігання медикаментів. Відповідальність перед споживачем за збереження якості лікарського засобу та дотримання визначених виробником умов його зберігання несе компанія-продавець, яка здійснює електронну роздрібну торгівлю.

«Таким чином, ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати до відділення пошти. Також закон гармонізує чинне законодавство України у сфері дистанційної торгівлі ліками із законодавством Європейського Союзу.», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня ухвалила закон про електронну торгівлю ліками (№ 3615-1)