Степанов — у Раді: Реальна медицина коштує не менше 5% ВВП

На фінансування медицини необхідно виділяти щонайменше 5% ВВП, інакше підтримувати, а тим більше реформувати, важко.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реальна медицина коштує не 3% ВВП. Нам необхідно виділяти на медицину мінімум 5%, як це передбачено законодавством. Бо якщо порівняти із європейськими країнами, то там показники від 6 до 12% ВВП", - сказав Степанов.

Він зазначив, що над цим мають замислитися не тільки урядовці, а й народні депутати. Збільшення фінансування може дати шанс на проведення справжньої реформи, щоб будь-які спалахи пандемії пройшли без паніки, може й складно, стресово, але без руйнівних наслідків.

"Справжня реформа – це коли швидка медична допомога приїздить на виклик не пізніше ніж за 15 хвилин, коли люди отримують необхідні ліки, а медики, рятуючи людські життя, не замислюють над тим, чим їм сьогодні нагодувати родину", наголосив міністр.