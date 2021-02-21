Окупанти стріляли зі снайперської зброї по українських позиціях

Від початку доби 21 лютого в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку окупантів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу ООС у Фейсбуці.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили кілька прицільних пострілів зі снайперської зброї по українських позиціях неподалік населеного пункту Світлодарськ.

На обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь. Про факт порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

«Бойових втрат серед наших захисників немає», - йдеться в повідомленні.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими військовими, запевнили в штабі.