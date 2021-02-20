Українська розвідка контролює кожну снайперську групу окупантів - Данілов

Снайперські групи російських окупаційних військ на Донбасі перебувають на контролі української розвідки.

Як передає Укрінформ, про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

"Я можу сказати, що кожна снайперська група... вона є на контролі нашої розвідки. І повірте, кількість уже знищених снайперів... Наші хлопці й наша розвідка, я їм вдячний, як вони все це відпрацьовують", - сказав Данілов у відповідь на вимогу співголови фракції "Європейська солідарність" Артура Герасимова повернути на фронт контрснайперські групи.

Секретар РНБО наголосив, що українські військові мають право й обов'язок відкривати вогонь у відповідь.

"Ви у Верховній Раді знаходитесь і не розумієте, що там на фронті відбувається. Поїдьте, подивіться, поспілкуйтеся з хлопцями - і вони вам розкажуть. За кожного нашого хлопця є відповідь, і допоки відповіді немає, хлопці не заспокоюються", - зазначив Данілов.

Він додав, що статистика "двохсотих" (убитих) в окупантів є набагато більшою, ніж в українських захисників.

Як повідомлялося, Олексій Данілов на брифінгу 19 лютого заявив, що кожен командир має миттєво приймати рішення про доречність відкриття вогню, якщо є загроза життю військовослужбовців.

Фото: ООС