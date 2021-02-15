Росія завезла на Донбас групу снайперів, які стріляють у «сірій зоні» - Ірина Геращенко

Росія завезла на Донбас групу снайперів, які стріляють у «сірій зоні» - Ірина Геращенко

Укрінформ
Російська Федерація використовує тимчасово окуповану частину Донбасу в якості полігону для навчання в бойових умовах курсантів, у тому числі снайперів.

Про це заявила співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко під час публічної дискусії «Мінські угоди: виконати не можна розірвати?», повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Усі солдати на фронті й офіцери точно знають і розповідають про те, на жаль, що Донбас зараз використовується Російською Федерацією як полігон для навчань курсантів збройних сил РФ. І загострення, яке відбувається зараз, має сезонний характер, тому що зима-весна завжди важкі на фронті, але це і таке складання іспиту в бойових умовах російських курсантів, в даному випадку снайперів, нову команду яких туди завезли, і вони по всій лінії зіткнення просто відстрілюють українських воїнів”, - сказала парламентарій.

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Водночас Геращенко додала, що Україна виконала всі свої зобов’язання в рамках Мінських угод, там йдеться не про “розведення військ”, а про “відведення важкої техніки”. За її словами, це мало б створити “буферну зону, щоб убезпечити від обстрілів важкою зброєю населені пункти”.

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“Розведення військ знову сформувало сіру зону, яка сьогодні є ключовою небезпекою для українських воїнів і мирних населених пунктів. Саме там відбуваються снайперські обстріли й саме там заходять диверсійно-розвідувальні групи і встановлюють міни”, - зазначила парламентарій.

Як повідомлялося, 14 лютого троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої неподалік населеного пункту Новолуганське.

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