Стало відоме ім'я військового, який загинув сьогодні в районі ООС

Оперативне командування "Південь" повідомило, що 23 лютого в районі проведення ООС внаслідок ворожих обстрілів загинув сержант Дмитро Сардак.

Про це йдеться у повідомленні командування у Фейсбуці, передає Укрінформ

"Із сумом повідомляємо, що сьогодні, 23 лютого, під час виконання бойового завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів загинув військовослужбовець військової служби за контрактом окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка сержант Сардак Дмитро Романович та був легко поранений військовослужбовець військової служби за контрактом цієї ж бригади", – йдеться у повідомленні.

Під час обстрілу Сардак отримав осколкове поранення, не сумісне з життям. Його терміново медичним автомобілем військової частини було доставлено до лікарняного закладу міста Світлодарськ, а потім до військово-медичного госпіталю міста Часів Яр.

В останню путь сержанта Сардака проведуть в його рідній Одесі. У загиблого залишилася дружина.

Командування оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця. Також бажає пораненому одужання та скорішого повернення в бойовий стрій.

Як повідомляв Укрінформ, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та відкрили вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік населеного пункту Зайцеве.