Кулеба: Щоб зрушити з місця справу Донбасу, потрібен саміт «Норманді»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що для просування у досягненні миру на Донбасі потрібен новий саміт лідерів Нормандської четвірки.

Про це він заявив на спільному з французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном брифінгу в Парижі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кулеба зазначив, що найкращою ілюстрацією стану виконання рішення "нормандського" саміту 2019 року є відкриття пунктів пропуску у Щасті та Золотому.

"Україна зробила все і відкрила ці пункти пропуску, але вони все ще залишаються закритими з іншого боку. Ми переконані, що для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт Нормандської четвірки, тому що попри всі докладені зусилля на інших рівнях, ми розуміємо, що для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого треба досягати за столом з Владіміром Путіним", - сказав глава МЗС України.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 26 лютого перебуває з робочим візитом у Франції.

Фото: Твіттер Дмитра Кулеби