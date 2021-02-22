Радники лідерів країн «нормандської четвірки» комунікують майже щодня – Кулеба

Радники лідерів країн "нормандської четвірки" комунікують майже щодня і намагаються знайти рішення, яке дасть змогу просунути вперед процес урегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми "Анатомія тижня" на "Прямому каналі", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На жаль, через позицію Сергія Лаврова, по суті, нормандський формат на рівні міністрів закордонних справ заморожений. Але радники працюють, процес дуже жвавий, повірте мені, - майже щодня відбувається комунікація у спробах знайти щось спільне, якийсь знаменник, який дозволить рухатися вперед. Ми жорстко захищаємо свої "червоні лінії" і не відступаємо від них. Пан Козак (представник РФ у нормандському форматі Дмитро Козак - ред.), тим не менш, жорстко проштовхує своє бачення. Тому процес рухається дуже складно. ", - сказав Кулеба.

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Він нагадав, що ключові позиції української сторони полягають у тому, що перемовини ведуться з Російською Федерацією, а не з так званими "ЛНР" та "ДНР", а також що кордон має перейти під український контроль до виборів. Водночас Росія заявляє, що вона є лише посередником, наполягає на визнанні "ЛНР/ДНР" і на проведенні виборів до передачі Україні контролю над кордоном.

"Тобто, насправді, довкола цих тез точиться дискусія... Андрію Єрмаку (керівнику Офісу Президента - ред.), який представляє Україну, важко постійно колами проходити це спілкування, але він дуже чітко і жорстко тримає там позицію. Справді, воно виглядає так, наче нічого нікуди не рухається, але, погодьтеся, що це набагато краще, ніж якби ми сказали: "Окей, давайте на ваших умовах - і пішли вперед". Ми цього ніколи не зробимо, тому що це принципові моменти, це дуже серйзоні речі, які стосуються безпосередньо Української держави і її національної безпеки", - наголосив очільник МЗС.

Як повідомлялося, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 27 січня взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав Нормандської четвірки, що відбулася у форматі відеоконференції. За інформацією ОП, сторони обговорили кроки, які могли б активізувати процес встановлення миру на Донбасі.