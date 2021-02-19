Резніков назвав «російським трюком» намір окупантів передати полонених Медведчуку

Переговори про звільнення з ОРДЛО полонених українських громадян, яких раніше планувалося передати в односторонньому порядку Віктору Медведчуку, наразі не ведуться.

Як передає Укрінформ, про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Ні. Росіяни зробили такий "трюк": вони сказали, що тих 9, а потім 4 особи, яких вони проговорили, будуть віддавати Україні поза "мінським" і "нормандським" форматами. Вони сказали, що видадуть тій людині, яка свято вірить у Мінські угоди і назвали прізвище цього народного депутата", - відповів Резніков на запитання ведучої щодо переговорів про передачу бойовиками полонених в односторонньому порядку.

Резніков оцінив такі дії як провокацію, на яку Україна в жодному разі не пристане. При цьому віцепрем'єр наголосив, що Київ готовий забрати всіх полонених українських громадян у рамках Мінського формату.

Як повідомлялося, Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова 20 січня заявила, що з боку ОРДЛО в односторонньому порядку Україні передадуть 9 осіб.

Раніше у ЗМІ поширилася інформація про те, що бойовики ОРДЛО передадуть Україні групу полонених українських громадян. Про це нібито домовився один із парламентаріїв, не попередивши перед тим офіційну українську сторону.

Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що Росія та депутат ВР Віктор Медведчук намагаються використати полонених з ОРДЛО у своїх політичних інтересах.

21 січня голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук повідомив, що процес передачі бойовиками полонених українців Медведчуку зупинений.