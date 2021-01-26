Бойовики в ОРДЛО утримують 226 цивільних і 37 військових - обмудсмен

Із початку січня кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла й наразі становить 267 осіб.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в Телеграмі, передає Укрінформ.

“З початку січня 2021 року кількість незаконно утримуваних громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зросла, і наразі становить 267 осіб”, - зазначила Денісова.

За даними омбудсмена, серед незаконно утримуваних бойовиками - 226 є цивільними особами, у тому числі четверо волонтерів. 37 – військовослужбовці, 4 – учасники добробатів.

“З нетерпінням чекаємо звільнення всіх незаконно утримуваних громадян, які досі перебувають у місцях несвободи на тимчасово окупованих територіях Донбасу”, - підкреслила Денісова.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці грудня минулого року Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова оприлюднювала дані, що у полоні бойовиків на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває 251 українець.