Росія несе відповідальність за усі смерті на Донбасі – США в ОБСЄ
Про це заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ми уважно відстежуємо повідомлення про порушення режиму припинення вогню на сході України. Минулого тижня спостерігався короткий період відносної тиші, який був порушений сплеском – до 349 порушень, зафіксованих між 5 і 7 лютого. На щастя, жертв серед цивільного населення у 2021 році менше, ніж за цей час минулого року, однак можна і потрібно робити більше. Лише за минулий тиждень щонайменше двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще кілька отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Росія несе відповідальність за загиблих та покалічених у конфлікті, який розпалила та підживлює", - заявила Остріен.
Американська дипломатка додала, що ріст насильства протягом минулих вихідних на Донбасі засвідчив, що "Росія здатна керувати рівнем насильства в Україні, коли цього захоче".
"І це – очевидне нагадування того, що Росія контролює конфлікт в Україні. Це також підкреслює необхідність виконання Мінських домовленостей, починаючи з виведення Росією її військової техніки та припинення підтримки збройних формувань, маріонеток та інших груп", - заявила Остріен.
Представниця США при ОБСЄ закликала Росію продемонструвати політичну волю у переговорах з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.
"Якщо ми сподіваємось на якийсь реальний прогрес у напрямку мирного та стійкого врегулювання цього конфлікту, то Росія повинна припинити свої марні зусилля із заперечення своєї ролі у конфлікті та продемонструвати таку ж політичну волю, яку продемонстрував Київ. Лише тоді, коли Росія зробить це, можна досягти прогрес у цілях, які лідери "Нормандської четвірки" окреслили на саміті у 2019 році", - заявила вона.
Як повідомляв Укрінформ, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засідання Постради ОБСЄ поінформував, що лише за тиждень з 1 по 7 лютого на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще шестеро отримали поранення.