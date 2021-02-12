Росія несе відповідальність за усі смерті на Донбасі – США в ОБСЄ

Відповідальність за усі смерті та каліцтва на Донбасі несе Росія, яка розпочала та продовжує підживлювати збройний конфлікт на Сході України.

Про це заявила тимчасова очільниця місії США при ОБСЄ Кортні Остріен під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми уважно відстежуємо повідомлення про порушення режиму припинення вогню на сході України. Минулого тижня спостерігався короткий період відносної тиші, який був порушений сплеском – до 349 порушень, зафіксованих між 5 і 7 лютого. На щастя, жертв серед цивільного населення у 2021 році менше, ніж за цей час минулого року, однак можна і потрібно робити більше. Лише за минулий тиждень щонайменше двоє військовослужбовців Збройних сил України загинули, ще кілька отримали поранення внаслідок підриву на вибуховому пристрої. Росія несе відповідальність за загиблих та покалічених у конфлікті, який розпалила та підживлює", - заявила Остріен.

Американська дипломатка додала, що ріст насильства протягом минулих вихідних на Донбасі засвідчив, що "Росія здатна керувати рівнем насильства в Україні, коли цього захоче".

"І це – очевидне нагадування того, що Росія контролює конфлікт в Україні. Це також підкреслює необхідність виконання Мінських домовленостей, починаючи з виведення Росією її військової техніки та припинення підтримки збройних формувань, маріонеток та інших груп", - заявила Остріен.

Представниця США при ОБСЄ закликала Росію продемонструвати політичну волю у переговорах з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Якщо ми сподіваємось на якийсь реальний прогрес у напрямку мирного та стійкого врегулювання цього конфлікту, то Росія повинна припинити свої марні зусилля із заперечення своєї ролі у конфлікті та продемонструвати таку ж політичну волю, яку продемонстрував Київ. Лише тоді, коли Росія зробить це, можна досягти прогрес у цілях, які лідери "Нормандської четвірки" окреслили на саміті у 2019 році", - заявила вона.

Як повідомляв Укрінформ, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засідання Постради ОБСЄ поінформував, що лише за тиждень з 1 по 7 лютого на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще шестеро отримали поранення.