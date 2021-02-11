Франція в ООН: пандемія не є приводом перешкоджати місії ОБСЄ на Донбасі

Франція висловила рішучий протест діям окупантів на Донбасі, які під приводом карантину перешкоджають роботі спостерігачів ОБСЄ та доступу представників міжнародних гуманітарних місій.

З відповідною заявою виступив на засіданні Ради Безпеки ООН постійний представник Франції при ООН Ніколас Де Рів’єре, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми найрішучішим чином засуджуємо будь-які обмеження для пересування спостережної місії ОБСЄ, а також дії, що загрожують її безпеці», - зазначив глава французької місії.

У цьому зв’язку він підкреслив, що пандемія COVID-19 «не може бути легітимним приводом, аби перешкоджати реалізації мандату місії, зокрема в зонах, які перебувають поза контролем українського уряду».

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Крім того, представник Франції засудив окупаційну владу за перешкоди працівниками гуманітарних місій. Він нагадав, що на сході України 3,4 млн осіб потребують постійної гуманітарної допомоги.

«Вони стали більш уразливими через пандемію коронавірусної інфекції. Дотримання міжнародного гуманітарного права є обов’язком для всіх», - сказав французький дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер у віртуальному форматі відбулося засідання Ради Безпеки ООН, присвячене черговій річниці підписання Мінських угод.