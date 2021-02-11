Нова адміністрація США вперше висловила розгорнуту заяву щодо Донбасу

Протягом останнього року Росія не тільки не зробила кроків щодо врегулювання конфлікту на українському Донбасі, але ще більше активізувала зусилля з дестабілізації України та підриву її суверенітету.

Таку оцінку висловив у четвер під час засідання РБ ООН представник нової адміністрації США, політичний координатор Місії США при ООН Родні Гантер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«З 2014 року дії Росії на сході України призвели до загибелі понад 13 тисяч людей та виникнення 1,5 мільйона переміщених осіб серед українців. Крім того, через її діяльність ще 3,4 мільйона потребують гуманітарної допомоги», - підкреслив представник США.

Він наголосив, що Москва «впродовж останнього року лише активізувала зусилля» щодо дестабілізації в Україні», а також підриву українського суверенітету.

«Росія продовжує заперечувати, що це вона контролює конфлікт на сході України, і брехливо називає себе посередником у цьому конфлікті, хоча насправді вона є підбурювачем»,- наголосив Гантер.

Американський дипломат підкреслив, що Москва «заблокувала значущий прогрес у дипломатичних переговорах» та продовжує озброювати, готувати, фінансувати й керувати своїми силами на окупованих територіях, а також підтримувати самопроголошену «владу» на місцях.

Представник США також звернув увагу на те, що російська сторона продовжує нехтувати домовленостями, досягнутими під час переговорів.

«Президент Путін під час Нормандського саміту 2019 року погодився вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації, а також у сфері безпеки на місцях. Однак згодом Росія намагалася зашкодити реалізації цих самих кроків у Тристоронній контактній групі як напряму, так і через своїх ставлеників», - наголосив представник США.

Він нагадав, що РФ перешкоджає відкриттю нових КПП на лінії зіткнення, а також блокує проведення обміну затриманими. У цьому контексті він закликав російську сторону звільнити понад 100 затриманих політичних в’язнів з України, в тому числі, на тимчасово окупованій території Криму.

«Президент Путін до того ж відмовився підтримувати угоду про посилений режим припинення вогню, запропонований Україною через Тристоронню контактну групу в липні минулого року», - додав Гантер.

Крім того, американський представник висловив серйозну стурбованість недопущенням представників СММ ОБСЄ на окуповані території під приводом карантинних обмежень.

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«Росія повинна негайно припинити агресію на сході України та припинити окупацію Криму. Ми закликаємо РФ вивести свої сили з України, припинити підтримку своїх ставлеників та інших збройних формувань, а також виконати всі зобов'язання в межах Мінських домовленостей»,- заявив представник США.

Він також закликав РФ забезпечити полегшений перетин цивільними особами лінії зіткнення, а своєчасний та безперешкодний доступ для спостерігачів та персоналу СММ ОБСЄ.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер в Раді Безпеки ООН відбулося засідання щодо ситуації на сході України, де США виступили як постійний член Радбезу. Після приходу до влади в Сполучених Штатах президента Джо Байдена в січні цього року, американська адміністрація досі не висловлювала розгорнутої позиції щодо російсько-українського конфлікту, а також ситуації в Криму.