Шоста річниця «Мінська»: Радбез ООН проведе сьогодні засідання

Як передає Укрінформ, про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Сьогодні, 11 лютого, Рада безпеки ООН планує провести засідання у зв’язку із шестиріччям підписання комплексу заходів щодо виконання Мінських угод”, - ідеться в повідомленні.

Очікується, що зустріч відбудеться по відеозв’язку у відкритому форматі та розпочнеться у 17.00 за київським часом.

Українська делегація для участі в ТКГ має бути представлена її очільником Леонідом Кравчуком.

“Українська сторона надасть свою оцінку сучасному стану виконання Мінських домовленостей, також вона очікує відповідної підтримки позиції України з боку міжнародних партнерів”, - зазначили в делегації.

Як повідомлялося, 5 вересня 2014 року у Мінську була підписана угода про тимчасове перемир'я на Донбасі - Мінський протокол, так звані “перші Мінські домовленості.

19 вересня 2014 року підписано Меморандум про виконання положень мінського протоколу.

11-12 лютого 2015 року лідери країн Норманського формату узгодили Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу.