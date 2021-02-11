Україна розповіла в ОБСЄ про зовнішні загрози

Українська делегація при ОБСЄ поінформувала країни-учасниці про оцінки зовнішніх загроз, передусім з боку Росії, як європейській, так і національній безпеці України, що були представлені у «Білій книзі» Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України.

Як передає кореспондент Укрінформу, це відбулося під час семінару ОБСЄ високого рівня з військових доктрин, який проходив під головуванням США у режимі відеоконференції.

«24 січня 2021 року Служба зовнішньої розвідки України вперше у своїй історії опублікувала «Білу книгу» та приурочила її до професійного свята Служби. Особливий інтерес фахівців у галузі національної безпеки та оборони України, партнерів, журналістів та широкої громадськості викликав розділ документа, присвячений оцінці зовнішніх загроз національній безпеці України. І передусім – загроз, що походять з Російської Федерації», - зазначив у своєму виступі заступник Постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Лоссовський.

Він вказав на те, що інформаційний бюлетень також дає оцінку регіональних та світових тенденції, аналізує перспективи збереження «проукраїнської» коаліції, роль та місце України як європейської демократії у багатьох процесах. Також у «Білій книзі» розглядаються можливості та потенціал міжнародної співпраці СЗР як важливого каналу зв'язку.

Представник України звернув увагу іноземних делегацій на окремі концептуальні елементи документа української зовнішньої розвідки, в якому даються оцінки основним тенденціям у сучасному складному безпековому середовищі.

«Основним джерелом загроз європейській безпеці та національній безпеці України є і впродовж найближчих років залишатиметься обраний керівництвом Росії курс на закріплення за Росією статусу глобального гравця та визнання так званих «російських інтересів», - процитував один із висновків СЗР український дипломат.

Він вказав на прогноз українських розвідників щодо того, що «Кремль продовжуватиме тактику «підвищення ставок» у воєнно-політичному протистоянні, маніпулюватиме проблемами європейської безпеки (гіперболізуючи роль РФ у протидії неконтрольованій міграції, терористичним і кібернетичним атакам), а також підживлюватиме процеси дезінтеграції Європи (шляхом фінансової підтримки популістів і радикалів та провокування економічного сепаратизму окремих держав ЄС».

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При цьому Москва торпедуватиме діяльність інституційної складової європейської архітектури безпеки, намагаючись спонукати міжнародну спільноту, передусім країни Євросоюзу, до «спільного» опрацювання варіантів легітимізації наявного де-факто балансу сил. З метою забезпечення такого розвитку подій РФ продовжуватиме нав’язувати європейським країнам фобії, пов’язані з розміщенням новітніх наступальних ударних озброєнь поблизу кордонів ЄС.

Після засідання місія України при ОБСЄ поширила серед іноземних делегацій країн-учасниць повний текст свого виступу з ключовими моментами «Білої книги» СЗР, присвяченої оцінкам загроз як національній безпеці України, так і регіональній та міжнародній безпеці.