ЄС обіцяє Україні допомогу з вакцинами та у боротьбі з російською дезінформацією

Євросоюз розглядає Україну як важливого партнера та надалі надаватиме їй політичну, фінансову та технічну допомогу, зокрема у подоланні наслідків пандемії COVID-19.

Про це заявив у Брюсселі виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс за підсумками переговорів з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Україна залишається високо у європейському порядку денному, і ЄС продовжує надавати їй політичну, фінансову та технічну допомогу. ЄС допомагає Україні також вирішити проблеми, пов’язані з пандемією COVID-19, різними шляхами. По-перше, ми переорієнтували кілька нинішніх і майбутніх програм допомоги, завдяки чому 119 мільйонів євро надійшли в Україну для допомоги у вирішенні потреб, пов’язаних з COVID-19. Крім того, ми дослідили можливість постачання вакцин в Україні в межах програми COVAX (Глобальної ініціативи з розподілу вакцин – ред.)», - зауважив представник Єврокомісії.

За словами Домбровскіса, в межах ініціативи COVAX Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfazer вже у лютому, ще 2,2 млн - 3,7 млн доз вакцини AstraZaneca мають надійти в країну у першій половині року. При цьому Єврокомісія допомагає Польщі у перепродажу 1,2 мільйона доз вакцини AstraZaneca Україні - угода ЄС про закупівлю вакцин дозволяє такий перепродаж без прибутку. Наразі Єврокомісія допомагає з організацією контракту, а також із транспортуванням вакцини в Україну з використанням Механізму цивільного захисту ЄС.

«Ми сподіваємося, що вакцинація розпочнеться в Україні вже цього місяця. Водночас ми занепокоєні щодо впливу російської дезінформації стосовно процесу вакцинації в Україні та готові допомогти у боротьбі з такою дезінформацію та з «вакцинним скептицизмом», - додав представник Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, українська урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 9 лютого розпочала візит до Брюсселя. Очільник уряду України провів зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Програма візиту передбачає також низку робочих зустрічей із представниками Єврокомісії та Європарламенту.

11 лютого Шмигаль очолить українську делегацію на переговорах Ради асоціації Україна-ЄС.