Рада асоціації Україна-ЄС: у Брюсселі повідомили про зміст переговорів

Євросоюз оприлюднив офіційне повідомлення щодо порядку денного засідання Ради асоціації ЄС-Україна, яке відбудеться 11 лютого поточного року в Брюсселі.

Як повідомляє Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті Європейської Ради.

«Зустріч відбудеться під головуванням Жозепа Борреля, Високого представника із закордонних справ і політики безпеки. Українську делегацію очолить Денис Шмигаль, Прем’єр-міністр України. Учасники обговорять імплементацію Угоди про асоціацію ЄС-Україна та події, що пов’язані із суверенітетом та територіальною цілісністю України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає європейська сторона, під час обговорення питань щодо виконання Угоди про асоціацію учасники зустрічі зосередять увагу на кількох сферах взаємного інтересу: на політичних реформах, на питаннях верховенства права та безпеки, економічного співробітництва і торгівлі.

Учасники також узагальнять інформацію щодо поточного розвитку на Сході України та імплементації Мінських домовленостей, з наголосом на гуманітарних проблемах.

Ще одним питанням для обговорення під час зустрічі буде політика невизнання незаконної анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією, а також регіональні проблеми.

Як вже повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя.

Тут має відбутися зустріч українських урядовців із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Вже найближчим часом розпочнеться зустріч прем'єра з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, а згодом - з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.