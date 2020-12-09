ЄС надав Україні €600 мільйонів макрофінансової допомоги

ЄС надав Україні €600 мільйонів макрофінансової допомоги

Укрінформ
Єврокомісія надала Україні 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги, пов'язаної з COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

«Україна, як і раніше, займає важливе місце в європейському порядку денному. Це наш сусід, і вона належить Європі. Ми прагнемо запропонувати політичну, фінансову та технічну підтримку, особливо під час кризи, як відповідь на пандемію COVID-19 та подолання соціальних та економічних наслідків. Цей перший транш надзвичайної макрофінансової допомоги на суму 600 мільйонів євро підтверджує солідарність ЄС з Україною та нашу подальшу тісну співпрацю. Я висловлюю найкращі побажання уряду України на 2021 рік, щоби впроваджувати реформи, покращувати стандарти життя, продовжувати боротьбу з корупцією та наближати Україну ближче до ЄС», - зазначив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Як зазначається, дана виплата сприятиме макрофінансовій стабільності в Україні, дозволяючи їй розподіляти ресурси для пом'якшення серйозних негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу. «Вона представляє відчутну демонстрацію солідарності ЄС із сусідом та партнером», - йдеться у заяві.

Виплату здійснено після домовленості згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним цього літа, та його ратифікацією в середині вересня, а також у зв’язку з рішенням України продовжувати співпрацю за програмою МВФ останніми тижнями та впроваджувати політики за програмою, погодженою з ЄС, наголошується у повідомленні.

З огляду на екстрений характер цієї підтримки, перший транш не прив’язаний до виконання якихось політичних умов. Виділення другого траншу залежатиме від виконання восьми умов, прописаних у Меморандумі про взаєморозуміння. Сюди входять заходи у сфері управління публічними фінансами, боротьби з корупцією, покращення бізнес-клімату та управління державними підприємствами. ЄК тісно співпрацює з українською владою задля вчасної імплементації погодженої програми, йдеться у повідомленні.

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Президент Володимир Зеленський подякував Єврокомісії за надання Україні макрофінансової допомоги.

«Вдячний нашим партнерам у ЄС та особисто президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн і виконавчому віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Це вагомий сигнал підтримки економічної стабільності України та подальшого курсу реформ», - написав Зеленський у Твіттері.

В Офісі Президента нагадали, що питання надання макрофінансової допомоги Україні для подолання наслідків пандемії COVID-19 було предметом особливої уваги глави держави під час його телефонних контактів упродовж року з фон дер Ляєн і переговорів з лідерами Євросоюзу під час 22-го саміту Україна – ЄС 6 жовтня.

У той же час в Офісі Президента наголосили, що українська влада налаштована продовжувати реформи з метою впровадження європейських стандартів у всі сфери життя, зміцнення економіки та покращення добробуту українців.

У повідомленні йдеться, що виконання Угоди про асоціацію є дороговказом для реалізації необхідних перетворень та інструментом для подальшого поглиблення інтеграції між Україною і ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у квітні Європейська комісія ухвалила рішення про надання Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги у зв’язку з пандемією COVID-19.

Раніше Єврокомісія вже ухвалила рішення про виділення пакету допомоги Україні у розмірі 190 млн євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення. Окремо ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.

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