Україна підписала три кредитні угоди з ЄІБ на €640 мільйонів

Європейський інвестиційний банк та уряд України уклали одразу три кредитні угоди на 640 млн євро для реалізації пріоритетних проєктів у галузі інфраструктури та транспорту.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу відомства, про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Сьогодні було укладено одразу 3 кредитні угоди з банком, відповідно до яких Україна отримає 640 млн євро на покращення інфраструктури у східному регіоні, оновлення дорожньої мережі Луганщини, а також на закупівлю електричного громадського транспорту майже у 20 українських містах», - сказав Криклій.

Так, 340 млн євро ЄІБ будуть спрямовані на відновлення і покращення ключової соціальної та транспортної інфраструктури у східному регіоні. Це школи, дитсадки, лікарні, поштові відділення, вуличне освітлення, каналізаційні системи, а також муніципальний транспорт і відповідна інфраструктура для нього. Ці зміни принесуть користь близько 14 млн українців, які проживають на цих територіях.

Ще 100 млн євро кредиту ЄІБ надасть на відновлення дорожньої мережі Луганщини - на виконання ремонтних робіт на 2 ділянках автодороги Р-66 КПП Демино-Олександрівка - Сватове - Лисичанськ - Луганськ у рамках проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)».

200 млн євро ЄІБ підуть на реалізацію проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ», що передбачає закупівлю виключно електричного громадського транспорту: трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метро, а також будівництво та оновлення трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій.

Попередньо вже визначено 18 міст-учасників проєкту: Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці. Остаточний перелік буде сформовано після ратифікації угоди з банком.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство інфраструктури України в рамках Національної транспортної стратегії до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.