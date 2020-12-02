Для відновлення доріг Луганщини у ЄІБ позичать €100 мільйонів

Кабінет Міністрів схвалив розпорядження «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) у розмірі 100 млн євро, які будуть спрямовані на відновлення дорожньої інфраструктури Луганської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Кредит надається в рамках реалізації проєкту «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)». Зазначається, що уряд на засіданні також ухвалив розпорядження Президента «Про делегацію України для участі у переговорах з ЄІБ щодо укладення Фінансової угоди «Східна Україна: возз’єднання, відновлення та відродження (Проєкт 3В)» та уповноважив міністра інфраструктури Владислава Криклія підписати зазначену угоду від української сторони.

«Впровадження цього важливого для східного регіону проєкту не лише сприятиме розбудові інфраструктури Луганщини, а й дозволить повністю інтегрувати її в економіку України», - пояснив Криклій.

Окрім 100 млн євро позики від ЄІБ у рамках проєкту ЗВ на відновлення доріг у Луганській області Україна також отримає 65 млн дол. позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку. Всі ці кошти будуть спрямовані на капітальний і поточний середній ремонти ділянок автошляхів: Н-26 Чугуїв –Мілове; Р-66 КПП «Демино-Олександрівка» – Сватове – Лисичанськ – Луганськ; Т-13-02 КПП «Танюшівка» – Старобільськ – Бахмут.

Загалом у рамках проєкту в регіоні планується оновити близько 183 км автошляхів загального користування державного значення.