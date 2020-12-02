€100 мільйонів для кордону: Мінфін розповів про деталі польського кредиту

Рада внесла зміни до Податкового кодексу і таким чином розблокувала надання Польщею Україні кредиту у 100 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Вчора, 1 грудня, на засіданні народні депутати ухвалили закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги та інших питань державного боргу», проєкт якого розробив Мінфін. Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги від 9 вересня 2015 передбачає надання кредитів на загальну суму до 100 млн євро із строком повернення 30 років за ставкою 0,15% річних для фінансування проєктів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску українсько-польського кордону та інших проєктів – окремих контрактів у рамках договору.

Товари, роботи та послуги, що фінансуються відповідно до контрактів, укладених з польськими підприємствами у рамках цього договору, звільняються від сплати будь-яких податків, мит чи інших зборів або обов’язкових платежів, які встановлені Україною чи на її території відповідно до чинного законодавства України. Однак на сьогодні, під час придбання польськими підприємствами товарів чи послуг на митній території Україні у складі вартості придбаних товарів чи послуг сплачується ПДВ за власний рахунок. Відповідно, на суму такого сплаченого податку збільшується вартість робіт. Це відбувається через нечіткість визначення кола податків, від сплати яких звільняються польські підприємства, та механізму звільнення виконавцями контрактів у рамках договору.

Таким чином, зазначають у Мінфіні, прийняття закону про внесення відповідних змін до Податкового кодексу фактично розблоковує використання польського кредиту. А саме: запроваджується механізм застосування виконавцями контрактів у рамках договору нульової ставки ПДВ, а також забезпечується можливість відшкодування сум ПДВ, вже сплачених виконавцями за рахунок власних коштів при виконанні умов контракту. Окрім того до Податкового кодексу внесено необхідні зміни у зв’язку зі створенням Боргового агентства України для забезпечення здійснення функції щодо реалізації боргової політики.