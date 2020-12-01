Рада розблокувала отримання €100 мільйонів кредиту від Польщі

Верховна Рада ухвалила закон, необхідний для отримання кредиту від Польщі на облаштування кордону та низку інших проєктів.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідний законопроєкт №3039а «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з окремих операцій на період реалізації Договору між урядом України та урядом Республіки Польща про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги та інших питань державного боргу» підтримали у другому читанні та в цілому 304 народних депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Закон доповнює Податковий кодекс новим пунктом, згідно з яким тимчасово, на період реалізації Договору між урядом України та урядом Польщі про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги за нульовою ставкою податку на додану вартість оподатковуються операції з постачання товарів/послуг на митну територію України, які здійснюються безпосередньо виконавцями, зареєстрованими в Республіці Польща, та їх представництвами, зареєстрованими на митній території України, відповідно до контрактів, укладених на виконання Договору із замовниками проєктів з розбудови та облаштування підрозділів охорони державного кордону, міжнародних автомобільних пунктів пропуску, проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг західного регіону.

Як повідомлялося, уряд Польщі надає Україні кредит у розмірі, який не перевищує 100 мільйонів євро, для фінансування проєктів з розбудови прикордонної дорожньої інфраструктури та облаштування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні та на інші проєкти.

Кредитну угоду на 100 млн євро терміном дії 30 років Україна і Польща підписали ще в 2015 році.