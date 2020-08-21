Немчінов розповів, на що підуть €100 мільйонів польського кредиту

З виділених Польщею 100 млн євро за програмою «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні» 60 млн підуть на ремонт та облаштування доріг, 40 млн - на облаштування пунктів перетину на кордоні.

Цей кредит є дуже вигідним для України, адже має відсоткову ставку лише 15%, повідомив під час брифінгу міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає кореспондент Укрінформу.

«Зрозуміло, що кредит надзвичайно вигідний, тому що він на 30 років, 5 років – пільгового періоду, відсоткова ставка 15 % - це дуже хороша ставка. І ми ж розуміємо, що 100 млн євро – це понад 3 млрд гривень для двох областей Львівської і Волинської, левова частка, звичайно, на Львівську, це дуже великі вкладення в дорожнє будівництво. 60 млн євро буде використано для підходів до пунктів перетину, 40 млн євро – на самі пункти перетину. Українська держава буде погашати лише ПДВ, це близько 20%», - сказав Немчінов.

Львівщина ще з 2015 року чекала на ці кошти, але втілювати проєкт почали лише цього року.

«Історія з цими коштами тягнеться давно. Договір про надання кредиту на 100 млн євро між урядом України та урядом Республіки Польща було укладено ще 2015 року. Ратифіковано у 2016-му. І, як бачимо, лише зараз почали роботи», - повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бочко.

Президент Національної асоціації дорожників України Тарас Сиротинський підкреслив, що головне зараз налагодити нормативно-правову базу і фінансову систему, адже країни Європи працюють за дещо іншими фінансовими вимогами і критеріями ніж Україна.

«Це є певний інструментарій залучення коштів, як на мене, в цілому світі коштів не бракує, це один з варіантів правильно їх залучати і використовувати. Це є пілотний проєкт «Запроєктуй-Збудуй». Тут є ще багато нюансів, але ми працюємо на те, щоб світові фінансові установи зрозуміли, що тут можна вкладати кошти і вони працюють і з державою Україна можна мати справу», - сказав Сиротинський.

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Як повідомлялося, програма «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні», спрямована на покращення інфраструктури прикордонних територій, була започаткована у 2015 році.

За цим проєктом Польща виділила 100 мл євро для покращення інфраструктури прикордонних територій.