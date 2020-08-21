Немчінов на Львівщині ознайомився із ходом робіт на прикордонних автодорогах

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов на Львівщині ознайомився з ходом ремонтних робіт, які тривають на автомобільній дорозі Мостиська - Краковець, а також прикордонній трасі Яворів - Грушів.

Відновлення цих доріг відбувається у межах проєкту “Доступне українсько-польське прикордоння: спільні дії щодо модернізації дорожньої інфраструктури”, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Зазначається, що спільно із заступником голови Львівської ОДА Юрієм Бучком міністр оглянув початок ремонтних робіт на прикордонній автомобільній дорозі Яворів – Грушів.

«Приємно, що у нас з’явилось третє джерело фінансування. Завжди ми розраховували на обласний та державний бюджет, але тепер у нас є практика залучення коштів іноземних держав. На цю дорогу ми залучили кредитні кошти і маємо низький відсоток з відтермінуванням на 5 років. Співпраця з іноземними партнерами дозволить не лише покращити транспортну інфраструктуру, але й створити нові робочі місця. Ми хочемо, аби такі прикордонні дороги стали візитними картками Львівської області», - зазначив Бучко.

Протяжність дороги становить 19,5 км. Станом на сьогодні виконують земляні роботи та зрізають пошкоджене дорожнє покриття.

Перш ніж прокласти новий асфальтобетон, дорогу розширять, відповідно до нормативних вимог. Влаштують водовідведення, замінять існуючі залізобетонні труби, посилять основу дорожнього покриття. Опісля влаштують тротуари та освітлення в межах населених пунктів. Встановлять зупинку громадського транспорту. Оновлена дорога відповідатиме параметрам IV категорії.

Загальна вартість робіт становить 7 млн євро.

Ремонт цієї дороги виконують у межах співпраці з Польщею (Програма «Розбудова прикордонної дорожньої інфраструктури на підходах до пунктів пропуску на українсько-польському кордоні»). Польща надає Україні кредит під 0,15% річних.

Щодо траси Мостиська-Краківець, то тут, як повідомляють в Львівській ОДА, Немчінов вже зміг побачити значні результати, адже станом на сьогодні всю ділянку дороги облаштували у нижньому шарі асфальтобетонного покриття і вже тривають роботи з облаштування верхнього.

Загальна довжина автомобільної дороги становить 19,1 км.

На ній виконають роботи з поточного середнього ремонту, під час якого буде відновлено дорожнє покриття, влаштовано тротуари, автобусні зупинки, водовідведення, а також проведуть заходи із організації дорожнього руху.

Кошторисна вартість об’єкту складає 146,5 млн грн. Передбачене фінансування за грантові кошти Республіки Польщі – 2,1 млн євро та дофінансування з обласного бюджету у сумі 67 млн гривень.

Служба автомобільних доріг у Львівській області уклала угоду із підрядною організацією «Автомагістраль-Південь» на виконання ремонтних робіт.

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Проєкт реалізується Службою автомобільних доріг у Львівській області у партнерстві з асоціацією “Єврорегіон Карпати - Україна” і Підкарпатським управлінням воєводських доріг в Ряшеві за фінансової підтримки Європейського Союзу у рамках Програми транскордонного співробітництва Польща - Білорусь - Україна 2014-2020 Європейського інструменту сусідства.