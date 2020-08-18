Немчінов розраховує на повернення до відкритих конкурсів на держслужбу в умовах карантину

Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов розраховує на те, що навіть в умовах карантину вдасться повернутися до проведення відкритих та прозорих конкурсів на посади у держслужбі.

Про це він сказав під час виступу на мініконференції "Просто про культуру на державній службі", повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Коронавірусна інфекція дуже серйозно вплинула на всю галузь не тільки державного управляння, а й загалом державного будівництва, як такого. Ми змушені були шукати шляхи для того, щоб продовжити конкурси, рекрутинг на державну службу і залучати нових людей. Не скажу, що це той шлях, який команді уряді та команді Нацдержслужби подобається, тому що бачимо, що багато хто, м'яко кажучи, не зовсім коректно заповнює посади, пов'язані із необхідністю під час карантину. Я думаю, що ми навіть при збереженні карантину, в умовах соціального дистанціювання, в умовах соціального порядку повернемося до проведення відкритих конкурсів”, - сказав Немчінов.

За його словами, у період карантину таки вдалося провести декілька десятків доборів на найвищі посади категорії А, сотні посад заповнено категорії Б і близько тисячі посад категорії В. “Ми маємо виходити з того, що люди мають приходити на державну службу молоді, не обов'язково люди з бізнесу, люди з галузі соціального обслуговування, тощо. Вони повинні постійно оновлювати склад державних службовців. Я сам, як державний службовець із великим досвідом, який зараз обіймає політичну посаду, скажу, що поки у тебе є мотивація, ти маєш бажання рости. Це дуже великий крок”, - наголосив урядовець.

Він також повідомив, що урядова команда запропонувала певні зміни, які дозволять не тільки через конкурсну процедуру призначати людей, а й щоб у рамках однією категорії вони обіймали найвищі посади. Наприклад, начальник сектору, щоб зміг обійняти посаду начальника відділу, заступник начальника відділу — начальника відділу, для того, щоб мати мотивацію, щоб був кар'єрний ріст.

Як повідомляв Укрінформ, 22 квітня уряд ухвалив рішення, відповідно до якого конкурси на посади держслужби під час дії карантинного періоду проходять за окремим порядком.

Суб’єкти призначення можуть скористатися, у першу чергу, правом призначити на вакантні посади осіб з-поміж тих, кого запропонували Комісія з питань вищого корпусу державної служби (для посад категорії А) та конкурсні комісії (посади категорії Б та В) за результатами незавершених конкурсів станом на початок дії карантину.

Крім того, передбачається можливість призначити на посаду держслужби осіб шляхом укладання контракту на проходження державної служби на період дії карантину та до дня призначення на цю посаду особи вже за результатами конкурсу після скасування дії карантину. Тобто, у цьому випадку особа призначається на посаду лише на певний термін, після завершення якого має бути проведено обов’язково класичний конкурс на зайняття посади державної служби. І такий конкурс має бути оголошений протягом 2 місяців після скасування дії карантину добір осіб за такою процедурою здійснюватиметься за результатами співбесід з тими кандидатами, які виявлять бажання і відповідатимуть загальним вимогам до претендентів на посади державної служби. Інформація про добір у такий спосіб оприлюднюватиметься на Єдиному порталі вакансій державної служби.