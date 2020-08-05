Епідемія коронавірусу негативно вплинула на реформу держслужби – Немчінов

Епідемія коронавірусу спричинила кризу в реформуванні державної служби через складність проведення конкурсів та комплектування органів виконавчої влади різного рівня.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі UA:Українське радіо розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

За словами міністра, на час карантину народні депутати в перехідних положеннях закону "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" передбачили спеціальний порядок добору на посади державної служби, що значно ускладнило проведення конкурсів.

“Ми не розраховували, що це буде тривати так довго, і отримали достатньо серйозний виклик з тим, що у нас значна кількість посад, які мали бути доукомплектовані на умовах добору і які прописувались, що вони є життєво необхідними, - в першу чергу ми прописували до керівних посад категорії А, - натомість отримали величезну кількість працівників, які були набрані на посади категорії В і трохи менше на посади категорії Б”, - пояснив Немчінов, додавши, що коли карантин закінчиться, урядовці опиняться перед викликом, адже досить багато людей перебувають на контракті і фактично, за вимогами чинного законодавства, протягом двох місяців мають відбутися конкурси.

За словами міністра, якщо провести конкурси на 20-30 посад вищого корпусу держслужби цілком реально, то як це зробити для понад тисячі посад, які набрані за категорією Б і В, сказати складно.

Водночас Немчінов поінформував, що уряд ухвалив рішення, яке унормовує проходження служби за контрактом і знімає різночитання в підзаконних актах. Крім того, реформа торкнеться і оплати праці держслужбовців.

“Уряд Шмигаля проголосував за концепцію реформування оплати праці, яка передбачає зміну всієї структури оплати праці. Ми хочемо відійти від маленьких посадових окладів і великої кількості надбавок до того, щоб 70-80% структури зарплати складав посадовий оклад і тільки 20-30% - різноманітні надбавки, премії тощо”, - пояснив Немчінов.

Наразі посадовий оклад керівника центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом може коливатися від 13 тис. до 120-130 тис грн, і щоб забезпечити достойною зарплатою керівника топ-рівня із зарплатою 13 тис. грн, посадовці змушені виписувати собі й погоджувати з Кабміном 200-300% премій, що є неправильним, вважає міністр.

Немчінов повідомив, що вже проведені консультації з Мінфіном, однак навряд чи вдасться у 2021 році вирішити цю проблему. “В межах тієї кількості держслужбовців, яка є в Україні, це достатньо серйозні фінансові розрахунки, які треба зробити перед бюджетуванням”, - зазначив міністр, додавши, що спочатку в кількох центральних органах виконавчої влади різного рівня відбудеться пілотний проєкт.

Разом з тим, він обіцяє восени презентувати новий класифікатор посад. “Я думаю, що у вересні наша держслужба зможе представити основний документ, який для цього потрібен, - це новий класифікатор посад. І від цього ми зможемо відштовхуватись у подальшому впровадженні нових посадових окладів, у тарифній сітці, в системах надбавок. Тому що чинний закон чітко регулює, які надбавки отримуються”, - пояснив Немчінов.