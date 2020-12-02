Парламент ратифікував угоду з ЄІБ щодо кредиту Укренерго на €136 мільйонів

Верховна Рада ратифікувала Гарантійну угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), що створює правові підстави для використання позики на 136 млн євро з метою реалізації проєкту «Укренерго».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Основна задача прийнятого сьогодні закону про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Програма підвищення надійності підстанцій») – це створення правових підстав для використання позики Європейського інвестиційного банку в обсязі 136 млн євро для реалізації інвестиційного Проєкту НЕК «Укренерго». Таке рішення дає можливість підвищити надійність та забезпечити сталу роботу існуючої електромережі. Окрім того, це сприятиме зменшенню витрат на її технічне обслуговування та експлуатацію», – зазначив заступник міністра фінансів Олександр Кава.

Прийняття закону забезпечить виконання внутрішньодержавної процедури щодо надання згоди на обов’язковість для України Гарантійної угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, а також встановлює дату набрання чинності зазначеною Гарантійною угодою.

У межах проєкту «Програма підвищення надійності підстанцій» передбачається здійснити реконструкцію 12 діючих підстанцій потужністю 330 кВ та 750 кВ Дніпровської електроенергетичної системи НЕК «Укренерго» з впровадженням на підстанціях новітніх автоматизованих систем керування технологічними процесами, що у свою чергу дозволить не тільки привести підстанції до сучасного технологічного рівня, але й сприятиме сталій роботі Об’єднаної електроенергетичної мережі України та зміцненню енергетичної безпеки України.

Проєкт є частиною більш широкої програми модернізації, що включає в себе реконструкції 33-х підстанцій по всій території України і співфінансується за кошти Кредитною установою для відбудови і Європейським банком реконструкції та розвитку.