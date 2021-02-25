Кулеба вважає, що США у відносинах із Росією треба «діяти швидко»

Швидкі дії та цілеспрямованість - це ключові моменти, що дозволяють державам бути ефективними у відносинах із Росією.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав у ході розмови на тему «Майбутнє американсько-українських відносин», організованій експертним центром СЕРА.

«Говорячи про безпеку я б хотів наголосити, що один з уроків, який був засвоєний з 2014 року. Якщо ви хочете мотивувати Росію рухатися, то повинні діяти швидко та бути цілеспрямованими. Вірю, що ця адміністрація буде найбільш зацікавлена з усіх адміністрацій продемонструвати своє глобальне лідерство, дасть зрозуміти, що Америка «повернулася». Мій меседж - ви повинні діяти, швидко і не чекати. Чим більше ви зволікаєте та вивчаєте ситуацію, тим більше можливості має Росія для адаптації до нової реальності», - сказав Кулеба.

За його словами, друге, чого від нової адміністрації США очікують в Україні, - це трансатлантична єдність, зокрема в кордонах НАТО, разом з тими країнами, які поділяють принципи Альянсу, хоч і не є його членами.

«Ми очікуємо від нової адміністрації демонстрації в єднанні всіх трансатлантичних складових разом, зміцненні Альянсу в умовах глобальних конкуренції та протистояння», - сказав очільник МЗС України.

Кулеба також висловив сподівання, що Україні за підтримки США вдасться вибудувати свою позицію в енергетичній сфері для підтримки балансу в регіоні та суттєвого посилення енергетичної безпеки в Європі. Він також висловив сподівання, що з підтримкою США вдасться трансформувати нашу країну, посиливши її цим зсередини, що також додасть сили для протистояння РФ.

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Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Кулеба заявив, що взаємодію між Україною та новою адміністрацією президента США вже налагоджено, наразі МЗС активно працює над організацією телефонної розмови Зеленського і Байдена.