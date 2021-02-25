Маркарова - про призначення послом у США: Велика честь і ще більша відповідальність

Призначена послом України в США Оксана Маркарова подякувала Президенту Володимиру Зеленському та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі за довіру.

Як передає Укрінформ, про це Маркарова написала у Фейсбуці.

"Велика честь і ще більша відповідальність - представляти Україну в Сполучених штатах Америки. Дякую Президенту Володимиру Зеленському та міністру Дмитру Кулебі за довіру та амбітні завдання", - зазначила Маркарова.

Вона додала, що рада приєднатися до ефективного українського дипломатичного війська – чоловіків і жінок, невтомна робота яких є невід’ємною частиною багатьох перемог як на міжнародній арені, так і в Україні.

"Люблю Україну і вірю в те, що наша тисячолітня історія, помножена на унікальну життєстійкість попри численні атаки, та розпочата трансформація в модерну інноваційну країну, разом з поверненням до європейської родини та майбутнім членством у НАТО, надає нам шанс у 21 столітті стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для Сполучених Штатів Америки", - підкреслила вона.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України у Сполучених Штатах Америки.

Іншим указом Президент звільнив Володимира Єльченка з посад посла України в США, Антигуа і Барбуді та Ямайці.

Вітаючи Маркарову, глава держави зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.

Фото: КМУ