Маркарова - про призначення послом у США: Велика честь і ще більша відповідальність
Як передає Укрінформ, про це Маркарова написала у Фейсбуці.
"Велика честь і ще більша відповідальність - представляти Україну в Сполучених штатах Америки. Дякую Президенту Володимиру Зеленському та міністру Дмитру Кулебі за довіру та амбітні завдання", - зазначила Маркарова.
Вона додала, що рада приєднатися до ефективного українського дипломатичного війська – чоловіків і жінок, невтомна робота яких є невід’ємною частиною багатьох перемог як на міжнародній арені, так і в Україні.
"Люблю Україну і вірю в те, що наша тисячолітня історія, помножена на унікальну життєстійкість попри численні атаки, та розпочата трансформація в модерну інноваційну країну, разом з поверненням до європейської родини та майбутнім членством у НАТО, надає нам шанс у 21 столітті стати регіональним лідером нової якості та надійним стратегічним партнером для Сполучених Штатів Америки", - підкреслила вона.
Як повідомляв Укрінформ, 25 лютого Володимир Зеленський підписав указ про призначення Оксани Маркарової послом України у Сполучених Штатах Америки.
Іншим указом Президент звільнив Володимира Єльченка з посад посла України в США, Антигуа і Барбуді та Ямайці.
Вітаючи Маркарову, глава держави зазначив, що її кандидатура має три ключові переваги: патріотизм, високий фаховий рівень та дуже позитивне сприйняття у США.
Фото: КМУ