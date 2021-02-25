Судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що судова система у нинішньому форматі довела свою непридатність.

Про це глава держави заявив під час наради з Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим, Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, керівниками парламентських комітетів та представниками уряду, передає Укрінформ з посиланням на Офіс Президента.

«Судова система у тому форматі, в якому вона сьогодні існує, вже довела свою непридатність. Українці не довіряють судам, ця інституція є надто корумпованою та надто хиткою. Ми повинні це змінити, бо саме зміни в судовій системі є запорукою сильної України, де захищені права кожного громадянина. Це також є кроком на шляху євроінтеграції України», – підкреслив Зеленський.

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Зазначається, що на нараді обговорювалися законопроєкти, які Верховна Рада має розглянути наступного пленарного тижня в контексті виконання передвиборчої програми Зеленського. Зокрема, народні депутати готові розглянути законопроєкт щодо реформування судової системи України. Відповідні законодавчі ініціативи були напрацьовані під час широкого обговорення за участю представників громадськості. Наступного тижня питання реформування судової системи буде додатково всебічно обговорено на черговому всеукраїнському форумі «Україна 30».

Також було розглянуто блок економічних законодавчих ініціатив. Зокрема, Верховній Раді буде запропоновано завершити голосування пакету законопроєктів щодо підтримки інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями (щодо «інвестиційних нянь»). Цей пакет допоможе запрацювати проєкту «інвестиційних нянь» у повному обсязі. Закон передбачатиме державний захист та юридичну допомогу закордонним інвесторам, які ініціюватимуть інвестиційні проєкти від 20 мільйонів євро.

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Крім того, учасники наради обговорили законодавчі ініціативи у сфері екології. Зокрема, йшлося про законопроєкт щодо зменшення використання пластикових пакетів та заміни їх на такі, що розкладаються. Багато великих торговельних мереж уже перейшли на пакети, виготовлені з екологічних матеріалів. Законопроєкт спонукатиме до зменшення використання пластикових пакетів та до переходу на екологічно чисті замінники.

Фото: ОП