Експерт назвав умови зростання інвестицій в українську економіку

Аби відновити приватні інвестиції та інвестиційний попит, Україні треба підвищити мінімальну зарплату, зняти карантинні обмеження, а також продовжити співпрацю з МВФ.

Про це у коментарі Укрінформу розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський.

«Загалом споживчий попит в Україні не був настільки стиснутим, індекс фізичного обсягу роздрібної торгівлі 2020 року зріс на 8%. Водночас, так, суттєво скоротилися приватні інвестиції та інвестиційний попит. Але для їх відновлення потрібно не лише зняти карантинні обмеження та підвищити мінімальну зарплату, що підштовхнуло б споживчий попит. Потрібно відновити співпрацю з МВФ, показавши справжню волю влади до очищення судової системи та боротьби з корупцією, яка збільшує інвестиційні ризики. Це також дозволить гарантувати макроекономічну стабільність – іншу передумову зростання інвестицій», - розповів експерт.

Як повідомляв Укрінформ, 13 лютого МВФ оголосив про завершення роботи чергової місії щодо перегляду програми stand by. За словами постійного представника Фонду в Україні Йости Люнгмана, з 21 до 23 грудня та з 11 січня до 12 лютого фахівці МВФ обговорили з українськими посадовцями прогрес у впровадженні заходів та реформ, що є частиною підтриманої угодою stand by програми дій уряду.

18 лютого посли країн «Великої сімки» на зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком привітали зобов’язання України вжити необхідних заходів для завершення перегляду програми МВФ.