Обсяг ВВП України цьогоріч зрівняється з показником 2019 року – експерт

У поточному році валовий внутрішній продукт України досягне майже такого самого рівня, як і в 2019 році.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловила керівниця аналітичної платформи «Vox Ukraine» Ілона Сологуб.

«Цього року зростання світового ВВП очікується на рівні 5,2% (прогноз МВФ), ВВП України, за різними оцінками, зросте на 3-5%. Тобто за результатами 2021 року ми вийдемо на рівень 2019 року (до $153 млрд - ред.). Сильний попит на українську агропродукцію та метали підтримав нашу економіку – очікуване падіння ВВП за результатами 2020 року становитиме близько 4% замість прогнозованих 7-8%», - розповіла експертка.

За її словами, одним із важливих факторів, який може посприяти економічному зростанню України, є не тільки відновлення сукупного попиту, що певною мірою уповільнився через пандемію коронавірусу, а й продовження співпраці з МВФ, яка є запорукою зростання інвестицій.

«Україні потрібно продовжувати співпрацю з МВФ та іншими міжнародними організаціями, оскільки цього року ми маємо виплатити майже 600 млрд грн за державним боргом, що на 200 млрд грн більше, ніж 2020 року. Така співпраця перш за все означає впровадження необхідних реформ – судової, продовження розвитку ринків газу та землі, підтримка незалежності антикорупційних органів», - наголосила Сологуб.

Вона підкреслила, що ці реформи необхідні для залучення інвестицій в Україну, а інвестиції своєю чергою є основою сталого розвитку.

Як повідомлялося, за прогнозом Національного банку, ВВП України у 2021 році зросте на 4,2%. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозує зростання цього показника на 4,6%, інвестиційна компанія України Dragon Capital - на 5,3%.