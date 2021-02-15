Мінекономіки зафіксувало ріст ВВП у IV кварталі на 0,8%

Реальний ВВП у ІV кварталі 2020 року зменшився на 0,7% порівняно з ІV кварталом 2019 року, та порівняно із ІІІ кварталом 2020 року зріс на 0,8%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбуці.

Як і очікувалось, зазначають в Мінекономіки, у ІV кварталі продовжилось уповільнення падіння ВВП. За оперативною оцінкою Держстату, реальний ВВП у ІV кварталі 2020 року зменшився на 0,7% порівняно з ІV кварталом 2019 року, та, порівняно із ІІІ кварталом 2020 року, зріс на 0,8%.

“В цілому, за розрахунками Мінекономіки на базі даних Держстату, падіння ВВП за 2020 рік становило 4,2%, що виявилося суттєво кращим за песимістичні очікування більшості експертів та доволі близьким до прогнозу Уряду (4,8%), який було схвалено ще у березні 2020 року і закладено до бюджету”, - прокоментував ці дані міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Основним фактором призупинення падіння обсягів ВВП у IV кварталі, на думку фахівців міністерства, був споживчий попит населення, розширення якого відбувалось в умовах підвищення мінімальної (з 1 вересня 2020 року до 5 000 грн) та, відповідно, середньомісячної заробітної плати (за розрахунками Мінекономіки на базі даних Держстату, у ІV кварталі 2020 року реальне зростання заробітної плати порівняно з IV кварталом 2019 року становило 9,6%). Також розширився попит сектору загального державного управління, що відбулося як за рахунок здійснення державної підтримки бізнесу та населення, так і шляхом реалізації програми «Велике будівництво».

З боку виробництва у IV кварталі 2020 року всі провідні види економічної діяльності показали позитивні тенденції, що в основному пояснюється пристосованістю більшості економічних суб’єктів до роботи в нових складних умовах та триваючим пожвавленням на світових ринках.

Стримуючими чинниками залишались понесені суб’єктами економічної діяльності втрати та низька інвестиційна активність в реальному секторі економіки.

Як повідомляв Укрінформ, у поточному році зростання ВВП очікується на рівні 4,6%.

За даними Мінекономіки, падіння ВВП України за підсумками 2020 року становило 4,2%. У першому кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт скоротився на 1,3% у річному вимірі; у другому кварталі падіння становило 11,4%; у третьому – 3,5%.