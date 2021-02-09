У Мінекономіки очікують зростання ВВП у другому кварталі на 11%

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства очікують, що у другому кварталі 2021 року зростання валового внутрішнього продукту становитиме 11%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді" заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

"У другому кварталі ми очікуємо зростання 11%", - сказав Петрашко.

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Як повідомляв Укрінформ, за словами очільника Мінекономіки, падіння ВВП України за підсумками 2020 року становило 4,2%. У першому кварталі 2020 року валовий внутрішній продукт скоротився на 1,3% у річному вимірі; у другому падіння становило 11,4%; у третьому – 3,5%.