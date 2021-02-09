Петрашко назвав рівень падіння ВВП минулого року

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2020 року становило 4,2%.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

"З червня 2020 року карантину обмеження почали послаблюватись і ми в той час зробили макропрогноз і очікували падіння ВВП по року на рівні 4,8%. Хочу зазначити, що за останніми цифрами ми бачимо, що таке падіння склало 4,2%", - сказав Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, ВВП України у першому кварталі 2020 року скоротився на 1,3% у річному вимірі; у другому падіння становило 11,4%; у третьому – 3,5%. За попередніми оцінками Національного банку, падіння ВВП у 2020 році становило 4,4%.