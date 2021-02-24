За п'ять років «Велике будівництво» збільшить ВВП України на 2,2 %

За оцінками експертів Київської школи економіки (KSE), реалізація президентської програми «Велике будівництво» збільшить ВВП України у найближчі 5 років на 2,2%.

Результати дослідження були оприлюднені під час форуму «Україна 30. Інфраструктура», передає Укрінформ.

Серед позитивних довгострокових ефектів «Великого будівництва» експерти назвали: збільшення публічного капіталу транспортної галузі, сектора поштово-кур’єрських послуг і туризму; скорочення часу на пересування дорогами та економію палива і витрат на ремонт; розширення можливостей бізнесу, перспективи для появи нових підприємств.

За прогнозами аналітиків KSE, збільшення попиту на матеріали будівництва та робочу силу сприятиме росту ВВП на 2,2 %. Крім того, це приведе до кумулятивного збільшення ВВП у наступні п’ять років на 4,4 %.

«Наше дослідження показує, що інвестувати в дороги в Україні зараз стратегічно правильне рішення. Слід розуміти, що під час кризи ресурси економіки є в надлишку. Розбудова інфраструктури дозволяє на певний час пожвавити ділову активність, але поряд із цим короткострокові ефекти доповнюються сильними тривалими ефектами збільшення продуктивності та інтенсивності автосполучення. Суттєві ефекти будуть більше відчутними через 5-10 років», — розповів керівник Центру макроекономічного моделювання KSE Юрій Шоломицький.

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Як повідомлялося, обсяг дорожніх робіт у 2020 році став рекордним з початку набуття незалежності: оновлено понад 4000 км доріг, з них понад 3500 км доріг отримали оновлення верхніх шарів та влаштування нової основи дорожнього покриття, або її посилення.

За даними опитувань Укравтодору, у 2020 році основні компанії, задіяні у розвитку дорожньої інфраструктури, очікували на майже двократне збільшення потреби в працівниках – з приблизно 13 тис. до 21 тис. осіб. Фактичні дані свідчать про додаткові 30-50 тис. працівників.

Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Інфраструктура" 22 лютого повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано та відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.

Національний проєкт "Велике будівництво" був ініційований Президентом Зеленським восени 2019 року. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту на понад 300 об’єктах одночасно розпочалися будівельні роботи. Крім ремонту й будівництва 4000 км доріг, у планах 2020 року було зведення та оновлення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів та 200 нових приймальних відділень лікарень.

Фото з відкритих джерел