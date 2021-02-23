Реконструкція миколаївського аеропорту розпочнеться цьогоріч

На Миколаївщині у 2021 році до програми «Велике будівництво» включили 7 об'єктів.

Найвагоміший з них - КП «Миколаївський міжнародний аеропорт», де заплановано виконати реконструкцію та технічне переоснащення радіотехнічних засобів посадки, повідомили кореспондентові Укрінформу у пресслужбі Миколаївської облдержадміністрації.

До переліку також включено реконструкцію дошкільного навчального закладу (ДНЗ) №4 у с. Трикратне, Вознесенського району.

Крім того, планується зробити капітальні ремонти трьох об’єктів у місті Миколаєві. А саме: спортзали миколаївської обласної дитячо-юнацької спортивної школи, а також ДНЗ №60 та №87.

Крім цього, мають капітально відремонтувати їдальню Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату «Обдарованість» та будівлю Вознесенської загальноосвітньої школи №8.

На Миколаївщині в межах програми «Велике будівництво-2020» уже відремонтовано та реконструйовано 7 соціальних об’єктів на понад 39 мільйонів гривень. Зокрема, 2 садочки, 1 школу та 4 спортивні об’єкти. На реалізацію цих проєктів було виділено торік 39,3 млн грн. З них – із Державного фонду регіонального розвитку – 15,3 млн грн, із місцевих бюджетів – 24 млн грн.

Як повідомляв Укрінформ, старт національного проєкту «Велике будівництво» було ініційовано восени 2019 року Президентом Володимиром Зеленським. Мета проєкту - побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні. З 1 березня 2020 року в межах проєкту почалися будівельні роботи на більш як 300 об’єктах. У планах на рік - зведення понад 100 шкіл, 100 садочків, 100 стадіонів і 200 нових приймальних відділень лікарень. Також буде збудовано 4 тис. км доріг.

Фото з відкритих джерел